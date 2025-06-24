Молдавия утратила свою самостоятельность, заявили в оппозиции

«Правительство под контролем президента Майи Санду и партии “Действие и солидарность” выполняет любые указания западных кураторов, теряя не только независимость, но и уважение. Решения по ключевым вопросам принимаются не в интересах граждан, а по команде из-за рубежа. Сегодня у нас нет ни политической, ни экономической самостоятельности», — написала Апостолова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что страной управляют не из Кишинева, а из Брюсселя. По словам депутата, это привело к обесцениванию национальной валюты, уничтожению сельского хозяйства, а также массовому исходу населения.
«Взамен нам обещают европейское будущее, но без достоинства, без культуры, без собственного голоса. Представители власти больше не скрывают своих целей: они ведут курс на объединение с Румынией. Прямо и открыто заявляют, что проект Молдовы как независимого государства им не нужен», — подчеркивает депутат.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. На территории обеих стран существуют сторонники идеи «унионизма», то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.