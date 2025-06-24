Express: Россия «дразнит» Британию своим «теневым флотом» в Ла-Манше

Кроме того, «Бойкий» выступил эскортом для танкера SIERRA (он же, по данным издания, — «Суворовский проспект»), который ходит под флагом Малави и на который были наложены санкции Британии и ЕС. Сейчас суда находятся в Северном море, направляясь на север.