Express: Россия «дразнит» Британию своим «теневым флотом» в Ла-Манше

Согласно статье, до сих пор военные корабли лишь иногда патрулировали акваторию рядом с торговыми судами под российским флагом. Однако корвет «Бойкий» (проект 20380) был замечен в Ла-Манше в сопровождении судов под иностранным флагом, подпадающих под западные санкции.
По словам морского специалиста Марка Дугласа и эксперта по OSINT Кристиана Пантона, «Бойкий» сопровождал танкер SELVA — судно под панамским флагом, на которое Великобритания наложила санкции. SELVA, якобы входящее в состав спонсируемого Россией «теневого флота», пытаясь избежать санкций из-за конфликта на Украине, перешло под флаг Палау.
Кроме того, «Бойкий» выступил эскортом для танкера SIERRA (он же, по данным издания, — «Суворовский проспект»), который ходит под флагом Малави и на который были наложены санкции Британии и ЕС. Сейчас суда находятся в Северном море, направляясь на север.
Как считает Express, действия, предпринятые в последние дни, выглядят как преднамеренная провокация со стороны России, направленная на проверку решимости Великобритании и ЕС остановить танкеры «теневого флота».
Задействование российских военных кораблей в Ла-Манше отражает то, что министр обороны Финляндии Антти Хакканен отметил в Балтийской море в конце мая.
Россия начала защищать в узких водах Финского залива танкеры, принадлежащие ее теневому флоту. Это подразумевает военное сопровождение и присутствие вооруженных сил. Речь идет о совершенно новом явлении.