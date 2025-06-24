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Express: Россия «дразнит» Британию своим «теневым флотом» в Ла-Манше

Военно-морской флот России начал сопровождать суда «теневого флота» вблизи Великобритании, что не может ее не раздражать, пишет британское издание Express.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, до сих пор военные корабли лишь иногда патрулировали акваторию рядом с торговыми судами под российским флагом. Однако корвет «Бойкий» (проект 20380) был замечен в Ла-Манше в сопровождении судов под иностранным флагом, подпадающих под западные санкции.

Этот шаг, как утверждает издание, является явным вызовом Британии.

По словам морского специалиста Марка Дугласа и эксперта по OSINT Кристиана Пантона, «Бойкий» сопровождал танкер SELVA — судно под панамским флагом, на которое Великобритания наложила санкции. SELVA, якобы входящее в состав спонсируемого Россией «теневого флота», пытаясь избежать санкций из-за конфликта на Украине, перешло под флаг Палау.

Кроме того, «Бойкий» выступил эскортом для танкера SIERRA (он же, по данным издания, — «Суворовский проспект»), который ходит под флагом Малави и на который были наложены санкции Британии и ЕС. Сейчас суда находятся в Северном море, направляясь на север.

Как считает Express, действия, предпринятые в последние дни, выглядят как преднамеренная провокация со стороны России, направленная на проверку решимости Великобритании и ЕС остановить танкеры «теневого флота».

Задействование российских военных кораблей в Ла-Манше отражает то, что министр обороны Финляндии Антти Хакканен отметил в Балтийской море в конце мая.

Россия начала защищать в узких водах Финского залива танкеры, принадлежащие ее теневому флоту. Это подразумевает военное сопровождение и присутствие вооруженных сил. Речь идет о совершенно новом явлении.

Антти Хакканен
министр обороны Финляндии