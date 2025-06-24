- Подписан закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информации.
- Подписан закон о защите русского языка, который ограничивает использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе и СМИ.
- Подписан закон о создании Российского спортивного фонда.
- Иноагентов будут наказывать за правонарушения, совершенные за пределами России.
- Счета подозреваемых в причастности к диверсиям будут блокироваться.
- ФСБ будет контролировать взаимодействие российских научных организаций с иностранными структурами.
- Введена уголовная ответственность для дропперов — людей, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты.
- Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг будет перенесен с 10-го числа месяца на 15-е.
- Увеличен размер страховой выплаты потерпевшему в случае применения упрощенного порядка оформления ДТП.
- В КоАП внесены изменения, касающиеся ответственности за нарушения в сфере капитального строительства.
- Бюджетный кодекс дополнен главой об использовании госсистемы управления общественными финансами «Электронный бюджет».
Какие законы Путин подписал 24 июня
Владимир Путин подписал ряд законов, они были опубликованы на портале правовых актов. Среди них — о защите русского языка, создании национального мессенджера, введении уголовной ответственности для дропперов и новых наказаниях для иноагентов. Какие законы подписал президент и на что они повлияют — в подборке «Ъ».