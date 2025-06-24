Трампа выдвинули на Нобелевку за перемирие и «экстраординарную» роль

О том, что Израиль и Иран согласились «на полное и всеобъемлющее прекращение огня», американский лидер объявил в ночь на 24 июня. Трамп отмечал, что договоренность была бы невозможна без удара США по иранским ядерным объектам. По его словам, американская атака «очень ироничным образом» объединила всех участников конфликта и сделка была заключена.