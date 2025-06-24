Bloomberg описал сценарий гипотетического конфликта России и НАТО

Война России и НАТО может начаться с инсценировки остановки поезда Москва — Калининград в Литве. По мнению агентства Bloomberg, Кремль в этом случае мог бы ввести войска на территорию прибалтийского государства под предлогом защиты своих застрявших граждан. А это, в свою очередь, заставит страны альянса прибегнуть к пятой статье о коллективной обороне. Конфликт не только ударит по экономике ЕС, но и приведет к «ядерной эскалации». При этом Владимир Путин назвал возможное нападение России на НАТО бредом и невероятной ложью.