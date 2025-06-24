Последние зарубежные новости за 24 июня 2025 года: свежие события текущего дня

Пять стран НАТО — Прибалтика, Польша и Финляндия — готовы заминировать районы вдоль границ с Россией, создавая новый «железный занавес» в Европе. Они вышли из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Литва планирует тратить 5,5% ВВП на оборону и выделить €800 млн на производство противотанковых и противопехотных мин. Мины будут храниться недалеко от границ с Россией и Белоруссией.