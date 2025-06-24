Последние зарубежные новости за 24 июня 2025 года: свежие события текущего дня

MWM: серийное производство «Орешника» стало поворотным моментом
Россия запустила серийное производство нового ракетного комплекса «Орешник». Издание называет это поворотным моментом для российских ракетных войск. Обозреватели также напомнили, что характеристики комплекса ранее вызвали обеспокоенность на Западе.
Bloomberg: война России и НАТО может обойтись в $1,5 трлн
Год войны между НАТО и Россией может обойтись мировой экономике в $1,5 трлн. Потери связаны с разрушениями, ростом цен на энергоресурсы и падением рынков. Возможные боевые действия между Россией и альянсом могут начаться в странах Прибалтики.
Telegraph: Европа может разместить миллионы мин вдоль границы с РФ
Пять стран НАТО — Прибалтика, Польша и Финляндия — готовы заминировать районы вдоль границ с Россией, создавая новый «железный занавес» в Европе. Они вышли из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Литва планирует тратить 5,5% ВВП на оборону и выделить €800 млн на производство противотанковых и противопехотных мин. Мины будут храниться недалеко от границ с Россией и Белоруссией.
13 News: в Японии потребовали остановить учения с ракетами Type 88
Япония впервые провела испытательный пуск ракеты Type 88 на Хоккайдо. Жители острова выступили против учений. Испытания связаны с ростом обороноспособности, чтобы в случае конфликта с Китаем иметь возможности для нанесения ответного удара. С конца 2025 года планируется развертывание крылатых ракет.
Times: саммит НАТО в Гааге станет самым коротким в истории
Саммит НАТО в Гааге станет самым коротким по времени личных переговоров и самым дорогим в истории — сессия лидеров обойдется более чем в миллион евро за минуту. Безопасность в городе обеспечат 27 тыс. полицейских и 5 тыс. военных.