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Лукашенко 25 июня проведет переговоры с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом

Главы государств рассмотрят вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействие двух стран на многосторонних площадках.

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня проведет в Минске переговоры с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который будет находиться с официальным визитом в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

Встреча двух лидеров пройдет во Дворце Независимости. Александр Лукашенко и Мигель Диас-Канель Бермудес обсудят шаги по дальнейшему укреплению двустороннего диалога с акцентом на развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Главы государств рассмотрят вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействие двух стран на многосторонних площадках.

Программой официального визита Президента Кубы в Беларусь запланировано посещение предприятий машиностроительной и фармацевтической отраслей, а также участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета. -0-

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