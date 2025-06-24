Лукашенко 25 июня проведет переговоры с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 25 июня проведет в Минске переговоры с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, который будет находиться с официальным визитом в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.