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Преданных власти судей перед выборами не меняют: В КС Молдовы оставляют даже тех, кто изрядно «напуршил»

Правительство Молдовы утвердило выдвижение Домники Маноле и экс-министра юстиции Серджиу Литвиненко на посты судей Конституционного суда.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Молдовы утвердило выдвижение Домники Маноле и экс-министра юстиции Серджиу Литвиненко на посты судей Конституционного суда.

В комментарии премьер Дорин Речан отметил, что Маноле на протяжении своей карьеры принимала «смелые и взвешенные решения, приведшие к укреплению правового государства». Видимо, речь идёт о решении Маноле, благодаря которому по иску в ЕСПЧ Молдова может быть вынуждена заплатить компенсацию ущемлённому экономическому агенту почти в миллиард евро.

Что касается Литвиненко, то про него Речан сказал, что тот «инициировал и спроектировал по сути самую сложную для Молдовы реформу — реформу юстиции. И именно Литвиненко предоставил необходимые инструменты для очищения юстиции и построения правового государства, которое соблюдает права всех граждан». Видимо, это речь идёт о том, как Литвиненко давал указания прокурорам, какие принимать решения, обращает внимание romania_ru.

Вместе с тем, Центр правовых ресурсов Молдовы (CRJM), IPRE, Promo-LEX, CPR, фонд Сороса и т.д. выступили с публичным обращением к Правительству и Парламенту Республики Молдова, требуя, чтобы процесс назначения судей в Конституционный суд соответствовал стандартам прозрачности и меритократии.

Напомним, что все эти НПО сами участники процесса захвата государства.

Их лидеры рулят в ЦИК, Верховном суде, Министерстве экономики и даже в Совбезе.

К чему тогда весь этот цирк, не совсем понятно, резюмирует депутат Богдан Цырдя.

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