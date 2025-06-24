Преданных власти судей перед выборами не меняют: В КС Молдовы оставляют даже тех, кто изрядно «напуршил»

Что касается Литвиненко, то про него Речан сказал, что тот «инициировал и спроектировал по сути самую сложную для Молдовы реформу — реформу юстиции. И именно Литвиненко предоставил необходимые инструменты для очищения юстиции и построения правового государства, которое соблюдает права всех граждан». Видимо, это речь идёт о том, как Литвиненко давал указания прокурорам, какие принимать решения, обращает внимание romania_ru.