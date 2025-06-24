В Индии озвучили официальные данные о погибших в авиакатастрофе 12 июня

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Индии впервые озвучило официальные данные о числе погибших в результате катастрофы самолета Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India, произошедшей 12 июня под Ахмедабадом на западе Индии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.
Пассажирский самолет разбился в Индии.
Как сообщил телеканал со ссылкой на департамент здравоохранения штата Гуджарат, при крушении погибли 275 человек — 241 находился на борту, еще 34 человека стали жертвами на земле.
Отмечается, что это первые официальные цифры. Ранее правительство воздерживалось от озвучивания данных, так как продолжалась процедура идентификации тел по ДНК. В департаменте здравоохранения штата сообщили, что все тела были извлечены с места трагедии. 260 тел идентифицированы по ДНК, еще 6 — по лицам. Среди них — 120 мужчин, 124 женщины и 16 детей. ДНК-идентификация остальных тел все еще продолжается.
На данный момент неизвестно, что стало причиной крушения. Черные ящики самолета изучаются.
12 июня Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India сразу после взлета упал на жилой район у города Ахмедабад на западе Индии. Самолет выполнял рейс в Лондон. Эта авиакатастрофа стала самой масштабной в Индии за последние десятилетия по количеству жертв. -0-