В Индии озвучили официальные данные о погибших в авиакатастрофе 12 июня

Отмечается, что это первые официальные цифры. Ранее правительство воздерживалось от озвучивания данных, так как продолжалась процедура идентификации тел по ДНК. В департаменте здравоохранения штата сообщили, что все тела были извлечены с места трагедии. 260 тел идентифицированы по ДНК, еще 6 — по лицам. Среди них — 120 мужчин, 124 женщины и 16 детей. ДНК-идентификация остальных тел все еще продолжается.