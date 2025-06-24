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Белорусам рассказали, как будут работать учреждения здравоохранения 3, 4 и 12 июля

Стал известен график работы учреждений здравоохранения 3, 4 и 12 июля, об этом сообщили в телеграм-канале Министерства здравоохранения.

Стал известен график работы учреждений здравоохранения 3, 4 и 12 июля, об этом сообщили в телеграм-канале Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что, в частности, амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки, а также организации медицинской техники будут работать следующим образом:

3 июля — по графику работы в государственный праздник;

4 июля (пятница) — по графику работы в субботний день;

12 июля (суббота) — по графику рабочего дня.

Стационары больничных организаций здравоохранения, а также республиканские научно-практические центры будут работать следующим образом:

3 июля — по графику работы в государственный праздник;

4 июля — по графику рабочего дня;

12 июля — по графику работы в субботний день.