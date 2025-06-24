Белорусам рассказали, как будут работать учреждения здравоохранения 3, 4 и 12 июля

Стал известен график работы учреждений здравоохранения 3, 4 и 12 июля, об этом сообщили в телеграм-канале Министерства здравоохранения.
В ведомстве отметили, что, в частности, амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки, а также организации медицинской техники будут работать следующим образом:
3 июля — по графику работы в государственный праздник;
4 июля (пятница) — по графику работы в субботний день;
12 июля (суббота) — по графику рабочего дня.
Стационары больничных организаций здравоохранения, а также республиканские научно-практические центры будут работать следующим образом:
3 июля — по графику работы в государственный праздник;
4 июля — по графику рабочего дня;
12 июля — по графику работы в субботний день.