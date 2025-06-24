В Госдуме заявили, что Терешковой не понадобилась помощь врачей на заседании

«Я присутствовал на пленарном заседании сегодня и все видел. Мы с Валентиной Владимировной сидим рядом в зале пленарных заседаний. Ей не стало плохо — Валентина Владимировна отвлеклась, когда депутат что-то ей сказал, она остановилась, наклонилась, они переговорили и она ушла. Это все было прямо передо мной. Непонятно, почему об этом пишут сейчас СМИ. Кому-то показалось, может быть, что Валентине Владимировне стало плохо. Все нормально, слава богу, все хорошо. Мы все Валентину Владимировну очень любим и уважаем», — сказал он.