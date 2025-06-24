МАГАТЭ: удары США по объекту в Натанзе могли привести к радиоактивному загрязнению

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские авиаудары по иранскому ядерному объекту в Натанзе могли привести к локальному загрязнению. Об этом говорится в заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), информирует ТАСС.
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Согласно оценке агентства, удары пришлись на территорию над подземными залами, которые ранее использовались как для обогащения урана, так и для хранения материалов. «МАГАТЭ оценивает, что этот удар мог вызвать локальное загрязнение и химические риски», — говорится в документе.
Отмечается, что из-за ударов по объекту в Фордо «были повреждены подъездные пути к подземному комплексу и один из входов в объект».
Помимо этого, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не зафиксировало какого-либо радиационного воздействия на соседние с Ираном страны вследствие ударов, нанесенных ВС Израиля и США по иранским ядерным объектам. «Основываясь на имеющиеся данные, МАГАТЭ может с уверенностью утверждать, что (вследствие ударов. — Прим. БЕЛТА) не было зафиксировано никакого радиационного воздействия на население и окружающую среду в соседних странах. Что особенно важно с точки зрения ядерной безопасности, исследовательские и энергетические реакторы Ирана не стали объектами ударов», — приводятся слова Гросси на сайте МАГАТЭ.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни продолжались взаимные удары. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана — в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. По заявлению американского президента Дональда Трампа, Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. -0-