Путин присвоил аэропорту Иваново имя маршала СССР Александра Василевского

На официальном портале правовой информации опубликован указ, согласно которому аэропорту Иваново присвоено имя маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского.
«Присвоить аэропорту Иваново (Южный) имя А. М. Василевского. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сообщается в указе.
Указ начинает действовать 24 июня 2025 года, в день его подписания.
В рамках данной инициативы, в частности, аэропорт Домодедово был назван в честь Михаила Ломоносова, а аэропорту Пулково было присвоено имя Федора Достоевского.