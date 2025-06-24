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The Washington Post: Европа пытается убедить Трампа поставлять Украине оружие за деньги

Европа рассчитывает получить согласие президента США Доналда Трампа на передачу Украине американского вооружения на условиях финансирования со стороны Киева или европейских стран, включая предоставление кредитов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Washington Post.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Три европейских чиновника сообщили изданию WP, что страны Европы рассчитывают получить согласие Трампа на поставки вооружения США Украине за счет Киева или европейской стороны, в том числе в кредит.

«Есть идеи, как мы можем сделать такой проект возможным для всех», — отметил один из собеседников издания.

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от позиции самого Трампа. Источник утверждал, что команда Трампа пока не готова предпринимать шаги, которые могут вызвать недовольство Москвы или сорвать планы Трампа по запуску мирных переговоров по Украине и улучшению отношений с Россией.

Издание уточняет, что на прошедшем саммите G7 украинская сторона обсуждала с США возможность финансирования оборонных проектов за счет совместного инвестиционного фонда, предусмотренного соглашением Киева и Вашингтона.

В случае неудачи с поставками из США, Вашингтон может ограничиться передачей разведданных и логистической поддержкой, тогда как основное бремя военной помощи Украине ляжет на европейские страны. При этом источники WP отмечают, что Европе сложно одновременно помогать Киеву и пополнять собственные арсеналы.

«Нам надо вооружаться. Нам также надо вести поставки Украине. По этому двухколейному пути не просто двигаться», — признал один из европейских чиновников.

Кроме того, высокопоставленный представитель властей Германии сообщил изданию, что вопрос вступления Украины в НАТО официально не стоит на повестке дня, однако тема Украины будет обсуждаться на саммите.