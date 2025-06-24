The Washington Post: Европа пытается убедить Трампа поставлять Украине оружие за деньги

В то же время он подчеркнул, что окончательное решение будет зависеть от позиции самого Трампа. Источник утверждал, что команда Трампа пока не готова предпринимать шаги, которые могут вызвать недовольство Москвы или сорвать планы Трампа по запуску мирных переговоров по Украине и улучшению отношений с Россией.