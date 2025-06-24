Начальник Генштаба ЦАХАЛ анонсировал новую фазу кампании против Ирана

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника. Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы. Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы. Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана «очень слабым», но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.