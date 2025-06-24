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Начальник Генштаба ЦАХАЛ анонсировал новую фазу кампании против Ирана

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Армия Израиля сконцентрируется на продолжении боевых действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после перемирия с Ираном, однако кампания против Тегерана еще не завершена, заявил глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

Источник: © РИА Новости

«Мы завершили важную фазу, но кампания против Ирана не закончилась», — отметил он.

По словам Замира, новая фаза этой кампании еще впереди.

«Теперь фокус снова переключается на Газу — на цели вернуть заложников домой и свергнуть режим ХАМАС», — добавил он.

Попытка перемирия

Сегодня ночью Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По истечении 24 часов оно должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны».Уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана. Исламская республика опровергла данные о ракетном пуске. Высший совет национальной безопасности страны подтвердил перемирие, но выразил готовность ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива. При этом Иран признал, что нанес 14 ракетных ударов за несколько минут до начала режима прекращения огня в ответ на гибель иранцев после атак Израиля.

Реакция Трампа

Глава Белого дома обрушился с жесткой критикой на Тегеран и Тель-Авив и потребовал от сторон соблюдать перемирие. Он назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными. Трамп признался, что ему не нравится поведение Тегерана, но особенно он недоволен Тель-Авивом, поэтому ему придется «заняться тем, чтобы Израиль успокоился».Он настаивает на том, что ядерные объекты ИРИ уничтожены и страна не сможет их восстановить. По мнению президента, режим прекращения огня между Израилем и Ираном остается в силе.

Американские СМИ раскрыли и другие подробности реакции Трампа

По данным Axios, американский лидер действительно позвонил Нетаньяху и попросил не атаковать Иран, а Тель-Авив решил сократить масштаб ответа Тегерану, но не отменять его. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что телефонный разговор двух лидеров был «исключительно жестким и прямым».

Обострение на Ближнем Востоке

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника. Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы. Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы. Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана «очень слабым», но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.

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