Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шкурлатов объяснил, почему невозможен «вечный мир» между Ираном и Израилем

Эксперт указал, что одно из государств нацелено на полное уничтожение своего соседа.

Источник: Аргументы и факты

Достижение «вечного мира» между Ираном и Израилем, объявленного ранее президентом США Дональдом Трампом, невозможно. Об этом заявил военный эксперт Роман Шкурлатов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По словам Шкурлатова, заявления Трампа о таком мире несостоятельны.

«Когда в доктрине одной страны записано основной целью существования одного государства полное уничтожение другого государства — я про Иран и Израиль говорю, а другая страна считает себя существующей в окружении врагов и со всеми соседями постоянно находится в состоянии вооруженной конфронтации. В общем, о каком-то мире говорить в такой ситуации не приходится», — сказал он.

Эксперт полагает, что Трамп, потерпев неудачу в урегулировании на Украине, пытался продемонстрировать силу своим избирателям на другом направлении.

Шкурлатов также отметил, что Израиль практически полностью контролируется США, а Иран, видя готовность Вашингтона к активным действиям, стремится избежать прямого конфликта.

Ранее эксперт Александр Кузнецов заявил, что на стоимость бензина в РФ не влияют события на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше