Шкурлатов объяснил, почему невозможен «вечный мир» между Ираном и Израилем

Достижение «вечного мира» между Ираном и Израилем, объявленного ранее президентом США Дональдом Трампом, невозможно. Об этом заявил военный эксперт Роман Шкурлатов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По словам Шкурлатова, заявления Трампа о таком мире несостоятельны.
«Когда в доктрине одной страны записано основной целью существования одного государства полное уничтожение другого государства — я про Иран и Израиль говорю, а другая страна считает себя существующей в окружении врагов и со всеми соседями постоянно находится в состоянии вооруженной конфронтации. В общем, о каком-то мире говорить в такой ситуации не приходится», — сказал он.
Эксперт полагает, что Трамп, потерпев неудачу в урегулировании на Украине, пытался продемонстрировать силу своим избирателям на другом направлении.
Шкурлатов также отметил, что Израиль практически полностью контролируется США, а Иран, видя готовность Вашингтона к активным действиям, стремится избежать прямого конфликта.
Ранее эксперт Александр Кузнецов заявил, что на стоимость бензина в РФ не влияют события на Ближнем Востоке.