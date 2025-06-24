Шкурлатов объяснил, почему невозможен «вечный мир» между Ираном и Израилем

«Когда в доктрине одной страны записано основной целью существования одного государства полное уничтожение другого государства — я про Иран и Израиль говорю, а другая страна считает себя существующей в окружении врагов и со всеми соседями постоянно находится в состоянии вооруженной конфронтации. В общем, о каком-то мире говорить в такой ситуации не приходится», — сказал он.