МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах

Агентство МАГАТЭ сообщило о новых поражениях на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе, которые произошли в результате недавних атак. Эти данные были опубликованы в заявлении, сделанном после обсуждений ситуации вокруг Ирана. Агентство уточнило, что после бомбардировки объекта в Фордо, произошедшей в воскресенье, были повреждены подъездные дороги рядом с подземным объектом, а также один из его входов.