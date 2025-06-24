WP: организаторы саммита НАТО намеренно держат на расстоянии Трампа и Зеленского

Саммит НАТО пройдет 24−25 июня в здании конгрессов в Гааге. В ходе мероприятия ожидается обсуждение вопросов безопасности в Европе и поддержки Украины. Обе стороны — и США, и Украина — не исключают возможности короткой неформальной встречи между Трампом и Зеленским на полях саммита, однако официальная двусторонняя встреча в открытой части программы не запланирована.