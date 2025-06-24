Политолог Евсеенко: Иран продолжит атаковать Израиль после ударов США

Иран может продолжить атаки на Израиль и предпринять прямые ответные действия против США после американских ударов. Об этом сообщил «Ленте.ру» кандидат политических наук, заместитель директора Института США и Канады РАН им. Г. А. Арбатова по научной работе Андрей Евсеенко.