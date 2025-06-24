Политолог Евсеенко: Иран продолжит атаковать Израиль после ударов США

Иран может продолжить атаки на Израиль и предпринять прямые ответные действия против США после американских ударов. Об этом сообщил «Ленте.ру» кандидат политических наук, заместитель директора Института США и Канады РАН им. Г. А. Арбатова по научной работе Андрей Евсеенко.
По словам эксперта, обмен ударами между Ираном и Израилем, вероятно, продолжится. Евсеенко отметил, что стороны будут наносить удары по территории друг друга до истощения запасов ракет и возможностей ПВО.
Специалист также допустил возможность прямого ответа Ирана США, включая удар по американским базам на Ближнем Востоке, перекрытие Ормузского пролива, действия иранских ячеек на территории США или даже попытку покушения на президента Дональда Трампа.
Ранее эксперт Роман Шкурлатов объяснил, почему невозможен «вечный мир» между Ираном и Израилем.