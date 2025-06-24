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Орбан: Украина ни в коем случае не должна вступить в НАТО и Евросоюз

Для урегулирования украинского конфликта Запад должен предложить форму сотрудничества, которая позволит прекратить противостояние, считает венгерский премьер.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в НАТО и Европейском союзе несет угрозу международной безопасности. Соответствующую запись он опубликовал в своём аккаунте в соцсети X*.

По его словам, принятие Украины в НАТО автоматически вызовет конфликт с Россией, а это, в свою очередь, может перерасти в третью мировую.

«Поэтому Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз», — подчеркнул Орбан.

Глава правительства Венгрии также отметил, что вместо продолжения конфликта европейским странам следует предложить Украине такую форму сотрудничества, которая поможет остановить противостояние и прекратить разрушение страны.

Ранее Орбан озвучил ряд причин, по которым Украина не может стать членом ЕС и НАТО.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.

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