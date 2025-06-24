Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что членство Украины в НАТО и Европейском союзе несет угрозу международной безопасности. Соответствующую запись он опубликовал в своём аккаунте в соцсети X*.
По его словам, принятие Украины в НАТО автоматически вызовет конфликт с Россией, а это, в свою очередь, может перерасти в третью мировую.
«Поэтому Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз», — подчеркнул Орбан.
Глава правительства Венгрии также отметил, что вместо продолжения конфликта европейским странам следует предложить Украине такую форму сотрудничества, которая поможет остановить противостояние и прекратить разрушение страны.
Ранее Орбан озвучил ряд причин, по которым Украина не может стать членом ЕС и НАТО.
* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.