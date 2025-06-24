Война в обход Конгресса: Трампу грозят импичментом за удары по Ирану

«Одностороннее, ничем не спровоцированное применение силы президентом Трампом без разрешения или уведомления Конгресса представляет собой злоупотребление властью при отсутствии непосредственной угрозы для США, что способствует вырождению американской демократии в авторитаризм», — говорится в тексте резолюции.
В резолюции конгрессмен ссылается на статью 1, раздел 8, пункт 11 Конституции США, который закрепляет за законодательным органом исключительное право объявлять войну. По мнению Грина, Трамп нарушил этот принцип, когда без обсуждения с законодателями распорядился о массированных ударах по ядерной инфраструктуре Ирана.
Инициатива об импичменте подана на фоне усиления критики в адрес Трампа из-за внешнеполитических решений, принятых без одобрения Конгресса. Ранее Белый дом отчитался об успешном уничтожении трёх ключевых иранских объектов, заявив, что теперь Тегеран не сможет производить атомное оружие.
Напомним, минувшей ночью Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Оно вступило в силу около 7:00 утра 24 июня по московскому времени. По словам американского лидера, запросы об этом они направили практически одновременно. Однако вскоре Израиль заявил о нарушении перемирия со стороны Ирана и начал подготовку к ответным действиям.