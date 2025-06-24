В Израиле рассказали, на каких территориях продолжится противостояние с Ираном

По словам главы генштаба Армии обороны Израиля, хотя противостояние с Ираном еще не закончено, его продолжение развернется в секторе Газа.
В ночь на 13 июня Израиль нанес серию мощных ударов по территории Ирана, стремясь остановить прогресс Тегерана в разработке ядерного оружия. В ответ Иран предпринял контратаки по Израилю. Обе стороны понесли потери: десятки людей погибли, сотни получили ранения.
Ключевым фактором напряженности между Израилем и Ираном является ядерная программа Исламской Республики. Тегеран регулярно обвиняют в намерении использовать атомную энергию не в мирных целях, а для создания ядерного арсенала.