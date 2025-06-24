Депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес считает, что США за счет событий на Ближнем Востоке пытаются удержать лидерство в мире, но оно переходит к КНР и БРИКС.
«Происходит сдвиг во власти, — поделился он своим мнением в беседе с РИА Новости. — И США это знают». Кеннес полагает, что Вашингтон пытается удержать «свою роль шерифа в мире», однако у него этого не получается.
«Они (США) знают, что Китай и БРИКС собираются перенять лидерство, — сказал он. — А американцы хотят удержать его в своих руках».
«Настоящий враг для США — не РФ, а Китай», — заключил депутат Европарламента.