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В Европарламенте заявили, что мировое лидерство переходит БРИКС

Депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес считает, что США за счет событий на Ближнем Востоке пытаются удержать лидерство в мире, но оно переходит к КНР и БРИКС.

Депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес считает, что США за счет событий на Ближнем Востоке пытаются удержать лидерство в мире, но оно переходит к КНР и БРИКС.

«Происходит сдвиг во власти, — поделился он своим мнением в беседе с РИА Новости. — И США это знают». Кеннес полагает, что Вашингтон пытается удержать «свою роль шерифа в мире», однако у него этого не получается.

«Они (США) знают, что Китай и БРИКС собираются перенять лидерство, — сказал он. — А американцы хотят удержать его в своих руках».

«Настоящий враг для США — не РФ, а Китай», — заключил депутат Европарламента.