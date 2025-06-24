Беларусь и Россия пригласили Турцию принять участие в конференции по евразийской безопасности

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Анатолий Глаз и его российский коллега, посол России в Турции Алексей Ерхов провели встречу с заместителем министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
«Во время встречи обсуждалась ситуация в регионе, перспективы ее развития, а также взаимодействие на международных площадках и тематика продвижения инициатив, направленных на поддержание евразийской и глобальной безопасности», — рассказали в министерстве.
Анатолий Глаз и Беррис Экинджи.
Отдельное внимание было уделено III Минской международной конференции по евразийской безопасности, которую планируется провести в Минске в конце октября. Турецкая сторона приглашена принять активное участие в данном значимом форуме. -0-
Фото МИД.