В Минске квартирант пенсионерки украл из ее дома книги о Гарри Поттере и продал

Квартирант украл из комнаты, которую снимал у пенсионерки, книги о Гарри Поттере и продал их, сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».
Ранее в Московское РУВД обратилась пенсионерка, которая рассказала, что у ее внучки пропало несколько книг. Оперативники по подозрению в краже задержали 22-летнего неработающего молодого человека, который в течение нескольких месяцев снимал у пенсионерки комнату.
Удалось установить, что, пока фигурант жил в квартире пенсионерки, через одну из онлайн-площадок он выставлял на продажу хранящиеся в комнате книги. В результате молодой человек нашел покупателя, отправил четыре книги о Гарри Поттере почтой, после чего почти сразу съехал.
Сумма ущерба составила почти Br150. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за кражу.