Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске квартирант пенсионерки украл из ее дома книги о Гарри Поттере и продал

Ранее в Московское РУВД обратилась пенсионерка, которая рассказала, что у ее внучки пропало несколько книг. Оперативники по подозрению в краже задержали 22-летнего неработающего молодого человека, который в течение нескольких месяцев снимал у пенсионерки комнату.

Квартирант украл из комнаты, которую снимал у пенсионерки, книги о Гарри Поттере и продал их, сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

Ранее в Московское РУВД обратилась пенсионерка, которая рассказала, что у ее внучки пропало несколько книг. Оперативники по подозрению в краже задержали 22-летнего неработающего молодого человека, который в течение нескольких месяцев снимал у пенсионерки комнату.

Удалось установить, что, пока фигурант жил в квартире пенсионерки, через одну из онлайн-площадок он выставлял на продажу хранящиеся в комнате книги. В результате молодой человек нашел покупателя, отправил четыре книги о Гарри Поттере почтой, после чего почти сразу съехал.

Сумма ущерба составила почти Br150. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за кражу.