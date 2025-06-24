В Минске квартирант пенсионерки украл из ее дома книги о Гарри Поттере и продал

Удалось установить, что, пока фигурант жил в квартире пенсионерки, через одну из онлайн-площадок он выставлял на продажу хранящиеся в комнате книги. В результате молодой человек нашел покупателя, отправил четыре книги о Гарри Поттере почтой, после чего почти сразу съехал.