Обвиненный в шпионаже в Венгрии украинский дипломат заявил о неожиданном желании

Обвиненный в шпионаже в Венгрии бывший украинский дипломат, которого должны были выдворить из страны, заявил о желании уехать в Россию. Об этом пишет издание Telex.
По словам адвоката экс-дипломата, причина такого решения, в том, что у него российское гражданство.
Отмечается, что в поданном в ноябре прошлого года заявлении на получение вида на жительство экс-дипломат указывал только Украину как страну своего происхождения. Однако только потому, что в анкете не было возможности указать второе гражданство.
Адвокат бывшего дипломата заявил, что судья все же отменил решение о его депортации, несмотря на то, что суд считал пребывание чиновника в Венгрии угрозой национальной безопасности.
По мнению суда, украинцу нужно было с самого начала разрешить добровольно уехать в Россию, добавил защитник.
Напомним, ранее сообщалось, что в центре Будапешта вечером 9 мая задержали бывшего украинского дипломата и обвинили его в шпионаже в пользу Украины.
По данным украинских СМИ, речь идет о бывшем первом секретаре посольства Украины в Венгрии Сергее Александрове.
Ранее также стало известно, что вице-премьер Украины Алексей Чернышов, вернувшийся в воскресенье из-за границы, прибыл в НАБУ, «чтобы разобраться в ситуации».