Bloomberg: в США и Европе опасаются краха НАТО при Трампе

В публикации отмечается, что альянс уже испытывает влияние ряда кризисов. В частности, европейские страны обеспокоены, что НАТО не сможет защитить их в случае угрозы, а в ЕС нет необходимых оборонных ресурсов для обеспечения собственной безопасности. Кроме того, в НАТО столкнулись с кризисом безопасности на фоне конфликта на Украине и кризисом смены приоритетов на фоне смещения мирового центра экономической силы на Восток, указали журналисты.