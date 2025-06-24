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Bloomberg: в США и Европе опасаются краха НАТО при Трампе

Североатлантический альянс уже столкнулся с рядом кризисов, отмечают аналитики.

Источник: Аргументы и факты

В преддверии саммита НАТО в Гааге, участником которого стал американский президент Дональд Трамп, в альянсе нарастает тревога, пишет агентство Bloomberg.

«Трамп усиливает другие кризисы НАТО и вынуждает аналитиков по обе стороны Атлантики задаться вопросом, не потерпит ли альянс крах в конечном счете», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что альянс уже испытывает влияние ряда кризисов. В частности, европейские страны обеспокоены, что НАТО не сможет защитить их в случае угрозы, а в ЕС нет необходимых оборонных ресурсов для обеспечения собственной безопасности. Кроме того, в НАТО столкнулись с кризисом безопасности на фоне конфликта на Украине и кризисом смены приоритетов на фоне смещения мирового центра экономической силы на Восток, указали журналисты.

Ранее Трамп опубликовал личное сообщение, полученное от генсека НАТО Марка Рютте. В нем говорится, что члены альянса подписались под повышением до пяти процентов расходов на оборону.

Напомним, 24 июня в Гааге стартовал двухдневный саммит Североатлантического альянса. СМИ полагают, что саммит может стать триумфальным для президента США Дональда Трампа и обескураживающе провальным для киевского режима.

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