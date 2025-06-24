«Бурное презрение»: СМИ узнали, почему на саммите НАТО Зеленского прячут от Трампа

«Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита, но представители НАТО стараются держать их на расстоянии друг от друга на публике — это признание порой бурного презрения Трампа к (Зеленскому)», — говорится в статье.
Такое поведение, как отмечают источники издания, связано с личным отношением Трампа к экс-комику, которое сопровождается резкой критикой и демонстративным дистанцированием.
Ранее Трамп допустил возможность встречи с Зеленским на саммите НАТО в Гааге. Отвечая на вопрос журналиста на борту президентского самолёта, он коротко ответил: «Да, наверное».