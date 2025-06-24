Трамп: США не стремятся к смене режима в Иране

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не поддерживает смену режима в Иране и выступает за стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос о дальнейшем развитии отношений с Тегераном.
«Если смена власти произойдёт сама по себе — значит, так тому и быть. Но я лично этого не хочу. Мы за то, чтобы ситуация как можно скорее успокоилась. Смена режима влечёт за собой хаос и мы не хотим так много хаоса», — рассказал Трамп.
Он также выразил уверенность в экономическом потенциале Ирана, отметив деловые качества иранцев.
«Иранцы — отличные бизнесмены и торговцы. У них много нефти, они могут восстановиться и добиться успеха. Ядерного оружия у них не будет, но страна имеет все шансы на развитие», — добавил американский лидер.
Ранее стало известно, что Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за его усилия по обеспечению прекращения огня между Израилем и Ираном.