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Трамп: США не стремятся к смене режима в Иране

Смена власти в Тегеране может повлечь за собой хаос, отметил американский лидер.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что не поддерживает смену режима в Иране и выступает за стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос о дальнейшем развитии отношений с Тегераном.

«Если смена власти произойдёт сама по себе — значит, так тому и быть. Но я лично этого не хочу. Мы за то, чтобы ситуация как можно скорее успокоилась. Смена режима влечёт за собой хаос и мы не хотим так много хаоса», — рассказал Трамп.

Он также выразил уверенность в экономическом потенциале Ирана, отметив деловые качества иранцев.

«Иранцы — отличные бизнесмены и торговцы. У них много нефти, они могут восстановиться и добиться успеха. Ядерного оружия у них не будет, но страна имеет все шансы на развитие», — добавил американский лидер.

Ранее стало известно, что Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира за его усилия по обеспечению прекращения огня между Израилем и Ираном.

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