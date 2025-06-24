Трамп: США не стремятся к смене режима в Иране

«Если смена власти произойдёт сама по себе — значит, так тому и быть. Но я лично этого не хочу. Мы за то, чтобы ситуация как можно скорее успокоилась. Смена режима влечёт за собой хаос и мы не хотим так много хаоса», — рассказал Трамп.