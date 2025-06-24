Доха не позволит США использовать базу в Катаре для ударов по Ирану

Катар не позволит Соединенным Штатам использовать базу в эмирате для атак по территории Ирана, заявил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани во время телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
«Катар решительно воспрепятствует любым шагам, которые могут осуществляться с этой базы против дружественного и братского Ирана», — сообщает пресс-служба иранского президента.
Пезешкиан, в свою очередь, указал, что иранские удары по американской базе не означают начала противостояния с эмиратом. Также президент Ирана выразил благодарность Катару на фоне перемирия с Израилем за усилия по остановке боевых действий.
Напомним, 23 июня Иран атаковал американские военные базы в Катаре, Ираке и Бахрейне, отвечая на предыдущие удары США по объектам на Ближнем Востоке. После этого американский лидер Дональд Трамп объявил о перемирии между Израилем и Ираном.