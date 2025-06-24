«Якорь в отношениях»: эксперт оценил сотрудничество России и стран СНГ в строительстве АЭС

Тема ядерной безопасности на фоне конфликта между Ираном и Израилем стала номером один в повестке. Однако стоит помнить, что эти технологии — не только про оружие массового поражения, но и про энергетику. Атомные электростанции стали важным элементом дипломатии России, особенно на постсоветском пространстве.
Одна из важных отраслей взаимодействия России со странами СНГ — ядерная энергетика, что снова нашло свое подтверждение на прошедшем ПМЭФ. На форуме были заключены соглашения, касающиеся строительства АЭС, с Казахстаном и Узбекистаном.
Как отметил в разговоре с «МК» директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков, активный диалог по атомной энергетике Россия ведет с большинством стран СНГ — от Казахстана и Узбекистана до Белоруссии, Таджикистана и Киргизии.
Так, Белорусская АЭС была полностью запущена в 2023 году и стала одним из крупнейших совместных проектов между союзными государствами. Киргизия же, по последним данным, сейчас выбирает площадку для размещения АЭС в стране. Таджикистан пока только изучает предложение России по строительству атомной электростанции малой мощности.
«Сейчас отрыв между Россией и другими странами на внешних рынках в части строительства АЭС колоссальный», — отметил Хлопков. Пока российские компании активно возводят энергоблоки примерно в десяти странах, другие крупные игроки демонстрируют куда меньшую активность: Южная Корея после проекта в ОАЭ за рубежом не строит, Китай сконцентрирован на внутреннем рынке, имея лишь один зарубежный объект в Пакистане, а США и Франция в настоящее время вообще не ведут строительства АЭС за пределами своих границ.
При этом строительство АЭС — это не разовая сделка, а начало сотрудничества на многие десятилетия вперед. Современный энергоблок стоимостью в миллиарды долларов рассчитан минимум на 60 лет эксплуатации с возможностью продления. Это, по меткому выражению Хлопкова, создает «якорь в двусторонних отношениях на долгие годы». Страна, инвестировавшая столь значительные средства, объективно заинтересована в многолетнем партнерстве, охватывающем не только поставки ядерного топлива на весь срок службы станции, но и подготовку кадров, техническое обслуживание, модернизацию, а также устойчивое политическое и финансовое взаимодействие на высоком уровне.
ПредпочтениеВыбор российских технологий, как, например, в казахстанском тендере, где Россия была выбрана лидером консорциума, служит прямым доказательством их конкурентоспособности, надежности и преимуществ интеграции, особенно на постсоветском пространстве. «Западные эксперты говорят, что Россия таким образом пытается к себе привязать. Но это рынок. Мы не заходим в страны с “черного входа”. В Казахстане, например, объявили тендер. Была выбрана Россия как лидер консорциума в силу отработанности технологий, наличия референтности и большого опыта в сооружении АЭС за рубежом, привлекательных финансовых условий, способности предоставить высокий уровень локализации, т.е. вовлечениня казахстанской промышленности, в том числе атомной. Поэтому то, что выбирают российские технологии, лишний раз подчеркивает нашу конкурентоспособность на этом рынке», — подытожил эксперт.