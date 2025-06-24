«Якорь в отношениях»: эксперт оценил сотрудничество России и стран СНГ в строительстве АЭС

ПредпочтениеВыбор российских технологий, как, например, в казахстанском тендере, где Россия была выбрана лидером консорциума, служит прямым доказательством их конкурентоспособности, надежности и преимуществ интеграции, особенно на постсоветском пространстве. «Западные эксперты говорят, что Россия таким образом пытается к себе привязать. Но это рынок. Мы не заходим в страны с “черного входа”. В Казахстане, например, объявили тендер. Была выбрана Россия как лидер консорциума в силу отработанности технологий, наличия референтности и большого опыта в сооружении АЭС за рубежом, привлекательных финансовых условий, способности предоставить высокий уровень локализации, т.е. вовлечениня казахстанской промышленности, в том числе атомной. Поэтому то, что выбирают российские технологии, лишний раз подчеркивает нашу конкурентоспособность на этом рынке», — подытожил эксперт.