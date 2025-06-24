В российском городе слышны звуки взрывов и работает ПВО

Вечером, 24 июня, в Казани местные жители сообщили о мощных взрывах и возможной работе систем противовоздушной обороны. По предварительным данным, в небе над городом были сбиты несколько воздушных целей, сообщает телеграм-канал SHOT.
Как рассказали очевидцы из Авиастроительного района, около 19:50 они услышали серию громких хлопков, после чего в небе появились следы черного дыма. Некоторые свидетели предполагают, что это могли быть срабатывания ПВО, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Власти и силовые структуры пока не прокомментировали ситуацию. Горожане ожидают разъяснений от компетентных органов. НПодробности уточняются.