В российском городе слышны звуки взрывов и работает ПВО

Как рассказали очевидцы из Авиастроительного района, около 19:50 они услышали серию громких хлопков, после чего в небе появились следы черного дыма. Некоторые свидетели предполагают, что это могли быть срабатывания ПВО, однако официального подтверждения этой информации пока нет.