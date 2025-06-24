В Израиле отменили все ограничения для населения

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тыловое командование израильской армии отменило все ограничения для населения, ранее введенные на всей территории страны из-за противостояния с Ираном, сообщает ТАСС.
Решение принято по итогам оценки текущей ситуации в сфере безопасности после того, как было объявлено о прекращении огня между Ираном и Израилем. «Вся территория страны переходит от режима жестких ограничений к режиму полной активности без ограничений», — заявили в армии.
Военные отметили, что отмена ограничений будет действовать как минимум до вечера 26 июня, когда будет проведена новая оценка ситуации.
Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. Спустя девять дней после эскалации в конфликт вступили США. В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. -0-