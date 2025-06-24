Глава Ирана обратился к народу, рассказав об «огромных потерях» Израиля

9-й президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан обратился к иранцам, подчеркнув, что Израиль не добился желаемого результата и понес «огромные потери» в результате своей агрессии, направленной против Ирана.
Одновременно с этим, в Тегеране проходят масштабные демонстрации, посвященные «победе» над Израилем и Соединенными Штатами.
Как отметил известный политолог Сергей Марков, это является ярким примером оценки адекватности ситуации. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что именно эта причина обуславливает сдержанность российской стороны в оказании поддержки Ирану.