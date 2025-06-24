Американский генерал назвал ВМФ России самым боеспособным в Чёрном море

Во время слушаний в сенате генерал-лейтенант Алексус Гринкевич, выдвинутый на должность главы Европейского командования ВС США, отметил, что российский флот по-прежнему доминирует в Чёрном и Каспийском морях. Он также подчеркнул, что Россия активно инвестирует в современные технологии подводной войны, в том числе в средства поражения подводной инфраструктуры.