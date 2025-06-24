Генсек НАТО подчеркнул, что странам альянса необходимо наращивать оборонные бюджеты.
«Нет обороны без сильной оборонной промышленности. И нет европейской безопасности без прочных трансатлантических связей. Поэтому нам необходимо устранять барьеры и поощрять по-настоящему трансатлантические отношения, сотрудничество в области обороны… Просто немыслимо, чтобы Россия… была способна превзойти нас в производстве и вооружениях. Мы должны тратить больше, чтобы предотвратить войну. Мы должны победить в этой новой производственной войне. Вот для чего нужен этот саммит», — отметил Рютте, выступая на индустриальном форуме в Гааге в рамках саммита НАТО.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, так как в этом «нет никакого смысла». По словам главы государства, западные лидеры сознательно преувеличивают российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.
В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Власти РФ заявляют, что открыты к равноправному диалогу с альянсом, однако требуют отказаться от политики милитаризации Европы.
24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО пытается выставить Россию агрессором, чтобы обосновать решение увеличить военные расходы стран альянса до 5% ВВП на саммите. По словам Пескова, Европа и НАТО движутся по пути «оголтелой милитаризации». Так он прокомментировал, что Рютте не дал четкого ответа на вопрос о возможном нападении России на страны НАТО во время пресс-конференции перед саммитом.