Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рютте назвал немыслимым, чтобы Россия обогнала НАТО в военном производстве

Генсек НАТО Марк Рютте заявил о важности укрепления оборонной промышленности и трансатлантического сотрудничества на фоне «войны в области военного производства» с Россией.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Генсек НАТО подчеркнул, что странам альянса необходимо наращивать оборонные бюджеты.

«Нет обороны без сильной оборонной промышленности. И нет европейской безопасности без прочных трансатлантических связей. Поэтому нам необходимо устранять барьеры и поощрять по-настоящему трансатлантические отношения, сотрудничество в области обороны… Просто немыслимо, чтобы Россия… была способна превзойти нас в производстве и вооружениях. Мы должны тратить больше, чтобы предотвратить войну. Мы должны победить в этой новой производственной войне. Вот для чего нужен этот саммит», — отметил Рютте, выступая на индустриальном форуме в Гааге в рамках саммита НАТО.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что Россия не намерена нападать на страны НАТО, так как в этом «нет никакого смысла». По словам главы государства, западные лидеры сознательно преувеличивают российскую угрозу, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.

«Умные люди прекрасно понимают, что это фейк», — отметил Путин.

В последние годы Москва отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Власти РФ заявляют, что открыты к равноправному диалогу с альянсом, однако требуют отказаться от политики милитаризации Европы.

24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО пытается выставить Россию агрессором, чтобы обосновать решение увеличить военные расходы стран альянса до 5% ВВП на саммите. По словам Пескова, Европа и НАТО движутся по пути «оголтелой милитаризации». Так он прокомментировал, что Рютте не дал четкого ответа на вопрос о возможном нападении России на страны НАТО во время пресс-конференции перед саммитом.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше