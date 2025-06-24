Рютте назвал немыслимым, чтобы Россия обогнала НАТО в военном производстве

«Нет обороны без сильной оборонной промышленности. И нет европейской безопасности без прочных трансатлантических связей. Поэтому нам необходимо устранять барьеры и поощрять по-настоящему трансатлантические отношения, сотрудничество в области обороны… Просто немыслимо, чтобы Россия… была способна превзойти нас в производстве и вооружениях. Мы должны тратить больше, чтобы предотвратить войну. Мы должны победить в этой новой производственной войне. Вот для чего нужен этот саммит», — отметил Рютте, выступая на индустриальном форуме в Гааге в рамках саммита НАТО.