Президент Ирана: Израиль не сумел достичь своих целей

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль не сумел достичь своих целей и заплатил ужасную цену за агрессию против Ирана, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в обращении к иранскому народу, сообщает ТАСС.
Пезешкиан: Иран будет соблюдать условия перемирия, если Израиль не нарушит его.
«Агрессивный противник потерпел неудачу в достижении своих целей по уничтожению объектов и срыву ядерных исследований в Иране, провоцированию социальных беспорядков в республике», — отмечается в тексте, который распространила пресс-служба иранского президента.
По словам Пезешкиана, масштаб разрушений в Израиле вследствие ответных ударов иранских ВС продемонстрировал миру, что «цена этой авантюры против такой великой страны, как Иран, оказалась ужасной».
Израиль 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. -0-