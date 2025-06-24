Канцлер Германии Фридрих Мерц возмутился историческому факту о том, что русские и украинцы — один народ. Выступая перед бундестагом, политик заявил, что Россия новой волной ударов по Украине якобы показала, что сейчас не готова к миру.
Также Мерц напомнил слова президента России Владимира Путина, который, выступая на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, снова заявил, что «русские и украинцы — один народ».
Мерц заявил, что в такой ситуации Киеву нельзя уступать и отказываться от собственного государства, так как «это не путь к миру».
«Это не тот мир, которого хотим мы. И это точно не тот мир, которого хочет Украина», — заключил канцлер.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз дерзко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. Он заявил, что Запад должен обеспечить такой мир, при котором Путин «никогда, никогда больше не попытается отнять у американцев ни одного квадратного километра украинской территории».