В Европе оценили важность встреч делегаций России и Украины в Стамбуле

В европейских дипломатических кругах, комментируя для РИА Новости результаты первых встреч делегаций России и Украины в Стамбуле, выразили удовлетворение, подчеркнув необходимость дальнейшего развития переговорного процесса.
«Радует сам факт их проведения, мы оказываем поддержку данному процессу и надеемся на его прогресс», — заявил источник.
Вместе с тем, собеседник агентства указал на непростую обстановку, в которой проходят переговоры, отметив, что «в условиях продолжающегося конфликта сложно сохранять хладнокровие».