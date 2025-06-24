Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе оценили важность встреч делегаций России и Украины в Стамбуле

В европейских дипломатических кругах, комментируя для РИА Новости результаты первых встреч делегаций России и Украины в Стамбуле, выразили удовлетворение, подчеркнув необходимость дальнейшего развития переговорного процесса.

В европейских дипломатических кругах, комментируя для РИА Новости результаты первых встреч делегаций России и Украины в Стамбуле, выразили удовлетворение, подчеркнув необходимость дальнейшего развития переговорного процесса.

«Радует сам факт их проведения, мы оказываем поддержку данному процессу и надеемся на его прогресс», — заявил источник.

Вместе с тем, собеседник агентства указал на непростую обстановку, в которой проходят переговоры, отметив, что «в условиях продолжающегося конфликта сложно сохранять хладнокровие».