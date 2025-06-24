Трамп заявил о готовности заключить с Россией сделку по Украине

В западных СМИ писали, что решение о максимальном сокращении времени основной встречи было принято после того, как Трамп досрочно покинул саммит лидеров G7 в Канаде. Предполагалось, что одна из причин такого поступка — его нежелание встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, который ради этого летел в Канаду (встреча так и не состоялась). Встретятся ли Зеленский и Трамп в Гааге, пока неясно: перед отлетом американский президент ответил на соответствующий вопрос «Да, наверное».