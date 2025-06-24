Выяснилось, сколько ракет выпустил Иран по Израилю

В ходе 12-дневного периода обострения конфликта, ракетные атаки, осуществленные Ираном, стали причиной смерти 28 израильтян и ранения более 1400 человек.
По данным канцелярии Нетаньяху, иранская сторона произвела запуск 550 ракет, а также использовала свыше 1000 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе эскалации.
Вооруженный конфликт между Ираном и Израилем, разгоревшийся 13 июня 2025 года, явился следствием затяжного противостояния, осуществляемого через посредников. Ключевым фактором, спровоцировавшим войну, было стремление израильской стороны не допустить обретения Ираном ядерного потенциала.