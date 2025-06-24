В Кремле рассказали, как часто Путин и Лукашенко общаются

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко общаются на постоянной основе. Как рассказал во вторник, 24 июня, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, на днях у политиков и вовсе запланирована личная встреча.
Так представитель Кремля ответил на вопрос РИА Новостей о том, сообщал ли Минск какие-либо детали о встрече белорусского политика со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.
Как KP.RU писал ранее, вот уже на этой неделе Владимир Путин отправится в Белоруссию, где примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).