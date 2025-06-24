Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле рассказали, как часто Путин и Лукашенко общаются

Песков: Путин и Лукашенко общаются постоянно, а на днях встретятся лично.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко общаются на постоянной основе. Как рассказал во вторник, 24 июня, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, на днях у политиков и вовсе запланирована личная встреча.

Так представитель Кремля ответил на вопрос РИА Новостей о том, сообщал ли Минск какие-либо детали о встрече белорусского политика со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.

Как KP.RU писал ранее, вот уже на этой неделе Владимир Путин отправится в Белоруссию, где примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше