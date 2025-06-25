Орбан: Венгрия, Словакия, США и Турция не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — сказал Орбан в кратком интервью, показанном венгерскими новостными телеканалами.