Орбан: Венгрия, Словакия, США и Турция не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — сказал Орбан в кратком интервью, показанном венгерскими новостными телеканалами.
Он отметил, что будет рад видеть Зеленского на саммите Евросоюза, который состоится
Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что Зеленского не позвали на рабочие совещания саммита НАТО в Гааге, поскольку встречи с ним хотел избежать президент США Дональд Трамп. Тем не менее Зеленский был приглашен на прием, который в день открытия саммита дали для его участников король Нидерландов Виллем-Александер и королева Максима.