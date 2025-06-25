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Орбан: Венгрия, Словакия, США и Турция не хотят видеть Зеленского на саммите НАТО

БУДАПЕШТ, 24 июня. /ТАСС/. Организаторы саммита НАТО в Гааге не пригласили на свои совещания Владимира Зеленского, потому что лидеры США, Турции, Словакии и Венгрии не хотят сидеть с ним за одним столом, когда речь идет о делах альянса. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя отсутствие Зеленского на рабочих встречах в Нидерландах.

Источник: Reuters

«В дипломатии важно не где вы находитесь, а где вас нет. Тот факт, что господин Зеленский не будет участвовать ни в какой официальной форме в саммите НАТО, явно свидетельствует о том, что предыдущая глава закончилась. Американцы, турки, словаки и мы ясно дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО», — сказал Орбан в кратком интервью, показанном венгерскими новостными телеканалами.

Он отметил, что будет рад видеть Зеленского на саммите Евросоюза, который состоится 26—27 июня в Брюсселе, сразу вслед за саммитом НАТО. В то же время премьер подтвердил, что выступает против приема Украины в эти организации. «Национальный интерес Венгрии заключается в том, чтобы не быть ни в каком интеграционном сообществе с Украиной — ни в НАТО, ни в Европейском союзе», — заявил Орбан.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что Зеленского не позвали на рабочие совещания саммита НАТО в Гааге, поскольку встречи с ним хотел избежать президент США Дональд Трамп. Тем не менее Зеленский был приглашен на прием, который в день открытия саммита дали для его участников король Нидерландов Виллем-Александер и королева Максима.

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