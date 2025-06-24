В Совфеде неожиданно отреагировали на слова Трампа о сделке с Россией

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз дерзко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. Он заявил, что Запад должен обеспечить такой мир, при котором Путин «никогда, никогда больше не попытается отнять у американцев ни одного квадратного километра украинской территории».