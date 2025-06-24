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В Совфеде неожиданно отреагировали на слова Трампа о сделке с Россией

Сенатор Андрей Климов назвал хорошим знаком сказанные американским лидером Дональдом Трампом слова о желании заключить с Россией сделку по Украине.

Сенатор Андрей Климов назвал хорошим знаком сказанные американским лидером Дональдом Трампом слова о желании заключить с Россией сделку по Украине. Об этом он высказался в беседе с NEWS.ru.

По мнению политика, Вашингтон осознал наконец свою вовлеченность в украинский кризис.

Климов отметил, что сказанное Трампом — само по себе хороший знак, но сказать, чем это закончится — трудно.

Парламентарий заявил, что американцы изначально стояли за украинским кризисом, ввиду чего о его разрешении и нужно договариваться именно с ними, а любые остальные диалоги являются договоренностями через посредников.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз дерзко высказался в адрес российского президента Владимира Путина. Он заявил, что Запад должен обеспечить такой мир, при котором Путин «никогда, никогда больше не попытается отнять у американцев ни одного квадратного километра украинской территории».

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