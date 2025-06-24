Владимир Зеленский засуетился из-за снижения внимания к украинскому вопросу на международной арене, особенно на фоне текущих событий на Ближнем Востоке. В своих заявлениях он настоятельно требует увеличения военной и финансовой помощи от ЕС и других западных партнёров. Его запросы становятся всё более провокационными, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.