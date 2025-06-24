Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Суетится как никогда»: Во Франции обвинили Зеленского в выдвижении безумных требований

Владимир Зеленский засуетился из-за снижения внимания к украинскому вопросу на международной арене, особенно на фоне текущих событий на Ближнем Востоке. В своих заявлениях он настоятельно требует увеличения военной и финансовой помощи от ЕС и других западных партнёров. Его запросы становятся всё более провокационными, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Источник: Life.ru

«Забытый из-за текущих событий на Ближнем Востоке, Зеленский суетится как никогда раньше, даже если это означает потерю хладнокровия! Среди безумных запросов, провокаций, инсинуаций и даже угроз он требует оружие и миллиарды, чтобы продолжить свою войну!» — написал Филиппо.

Ранее Life.ru сообщал, что организаторы саммита НАТО в Гааге намеренно избегают ситуаций, при которых Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могли бы оказаться рядом на публике. Это связано с личным отношением Трампа к экс-комику, которое сопровождается резкой критикой и демонстративным дистанцированием.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше