«Забытый из-за текущих событий на Ближнем Востоке, Зеленский суетится как никогда раньше, даже если это означает потерю хладнокровия! Среди безумных запросов, провокаций, инсинуаций и даже угроз он требует оружие и миллиарды, чтобы продолжить свою войну!» — написал Филиппо.
Ранее Life.ru сообщал, что организаторы саммита НАТО в Гааге намеренно избегают ситуаций, при которых Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп могли бы оказаться рядом на публике. Это связано с личным отношением Трампа к экс-комику, которое сопровождается резкой критикой и демонстративным дистанцированием.