Алиев заявил, что Армения является государством — военным преступником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением, что Армения является государством — военным преступником. Его слова приводит издание Minval.
«Армения, разрушившая до основания наши населенные пункты в период оккупации, а также подвергшая обстрелу во время Второй Карабахской войны многие населенные пункты, является государством-военным преступником», — заявил Алиев.
По словам азербайджанского лидера, армянская сторона во время Второй Карабахской войны якобы целенаправленно атаковала гражданскую инфраструктуру и наносила удары по мирным жителям. Алиев напомнил, что Армения грозила «разбомбить» Мингечаур, разрушить плотину и вывести из строя Мингячевирскую электростанцию.
Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что российские власти официально признают Нагорный Карабах территорией Азербайджана.