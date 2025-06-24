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Алиев заявил, что Армения является государством — военным преступником

Президент Азербайджана обвинил Армению в разрушении городов и убийстве мирного населения.

Источник: Аргументы и факты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с заявлением, что Армения является государством — военным преступником. Его слова приводит издание Minval.

«Армения, разрушившая до основания наши населенные пункты в период оккупации, а также подвергшая обстрелу во время Второй Карабахской войны многие населенные пункты, является государством-военным преступником», — заявил Алиев.

По словам азербайджанского лидера, армянская сторона во время Второй Карабахской войны якобы целенаправленно атаковала гражданскую инфраструктуру и наносила удары по мирным жителям. Алиев напомнил, что Армения грозила «разбомбить» Мингечаур, разрушить плотину и вывести из строя Мингячевирскую электростанцию.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что российские власти официально признают Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

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