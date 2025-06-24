IRNA: тысячи людей на улицах Тегерана празднуют «победу» над Израилем

В Тегеране на площади Революции проходят массовые торжества, в честь «победы над Израилем», сообщает государственное информагентство IRNA.
Многотысячная толпа собралась вечером 24 июня, чтобы продемонстрировать поддержку и признательность ВС страны и отпраздновать «победу» над Израилем, говорится в сообщении.
Участники акции обещают поддерживать до конца вооруженные силы, которые нанесли «сокрушительный ответ на агрессию» Израиля и США. На кадрах, которые публикуют СМИ, люди скандируют лозунги в поддержку Ирана, поднимая иранские флаги, портреты командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и плакаты с изображением верховного лидера Али Хаменеи.
Отметим, митинг прошел на фоне сообщений о перемирии с Израилем, которые в Иране считают своей стратегической победой.
Ранее высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о победе исламской республики над Израилем. В его заявлении отмечается, что враг пожалел о нападении, признал поражение и прекратил агрессию в одностороннем порядке.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран договорились заключить перемирие, которое через 24 часа можно считать «официальным прекращением 12-дневной войны». Позднее стало известно, что американский лидер был разгневан из-за нарушений режима прекращения огня, в связи с этим он провел с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «исключительно жесткий и прямой» разговор.