IRNA: тысячи людей на улицах Тегерана празднуют «победу» над Израилем

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран договорились заключить перемирие, которое через 24 часа можно считать «официальным прекращением 12-дневной войны». Позднее стало известно, что американский лидер был разгневан из-за нарушений режима прекращения огня, в связи с этим он провел с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху «исключительно жесткий и прямой» разговор.