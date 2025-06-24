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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор вечером 24 июня

Подробности беседы пока не приводятся.

Источник: Комсомольская правда

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером во вторник, 24 июня, провели международный телефонный разговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«Лукашенко и Путин только что переговорили по телефону», — говорится в сообщении.

В Кремле данную информацию в настоящее время не подтвердили. Детали разговора также остаются неизвестными общественности.

Как KP.RU писал ранее, представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как часто Путин и Лукашенко общаются друг с другом.

Напомним, что совсем скоро российский лидер отправится в Минск для участия в саммите Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Глава РФ планирует поговорить с Александром Лукашенко также и о двусторонних отношениях двух государств.

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