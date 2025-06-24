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В Израиле сняли ограничения, введенные из-за конфликта с Ираном

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Израильское командование тылом сняло ограничения на массовые мероприятия и запреты на учебную и рабочую деятельность, введенные в связи с началом военного конфликта с Ираном, сообщила во вторник пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: AP 2024

«В связи с оценкой текущей ситуации, Командование тыла приняло решение о следующих изменениях: вся территория страны переходит от режима жестких ограничений к режиму полной активности без ограничений», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что изменения вступают в силу с 20.00 (совпадает с мск — ред.) 24 июня этого года и продлятся до 20.00 26 июня.

С 14 июня в Израиле был введен запрет на образовательную деятельность и массовые мероприятия в связи с угрозой обстрелов из Ирана, также запрет распространялся на любую рабочую деятельность, кроме жизненно необходимой.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран «выпустил пар», и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.

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