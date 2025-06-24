Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

По информации агентства «БелТА», лидеры обсудили предстоящий саммит Евразийского экономического союза, а также продолжение реализации совместных проектов и программ России и Белоруссии. Также была затронута международная повестка, в том числе ситуация на Украине и на Ближнем Востоке. Подробнее обсудить все имеющиеся актуальные вопросы Лукашенко и Путин договорились при встрече в ближайшее время в Минске, пишет агентство.