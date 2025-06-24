Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

По информации агентства «БелТА», лидеры обсудили предстоящий саммит Евразийского экономического союза, а также продолжение реализации совместных проектов и программ России и Белоруссии. Также была затронута международная повестка, в том числе ситуация на Украине и на Ближнем Востоке. Подробнее обсудить все имеющиеся актуальные вопросы Лукашенко и Путин договорились при встрече в ближайшее время в Минске, пишет агентство.
Позже о телефонном разговоре сообщил Кремль. В сообщении сказано, что в ходе разговора были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему в Минске заседанию Высшего евразийского экономического совета. Помимо этого, Путин и Лукашенко обсудили актуальную международную и региональную проблематику.
На этой неделе Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Минске 26 июня.
Последний раз Путин и Лукашенко говорили по телефону 26 мая. Тогда Путин выразил Лукашенко признательность за содействие в организации
В конце апреля лидеры двух стран встретились в Волгограде и приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помимо этого, Путин и Лукашенко выступили на итоговом пленарном заседании Международного форума «Великое наследие — общее будущее», организованного по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.
Также Лукашенко участвовал в торжествах 9 мая на Красной площади в Москве, где прошел Парад Победы.
В марте Лукашенко приезжал в Россию на переговоры с Путиным. Они подписали ряд соглашений о сотрудничестве, президент Белоруссии также выступил в Совете Федерации.