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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Источник: РИА "Новости"

По информации агентства «БелТА», лидеры обсудили предстоящий саммит Евразийского экономического союза, а также продолжение реализации совместных проектов и программ России и Белоруссии. Также была затронута международная повестка, в том числе ситуация на Украине и на Ближнем Востоке. Подробнее обсудить все имеющиеся актуальные вопросы Лукашенко и Путин договорились при встрече в ближайшее время в Минске, пишет агентство.

Позже о телефонном разговоре сообщил Кремль. В сообщении сказано, что в ходе разговора были рассмотрены вопросы подготовки к предстоящему в Минске заседанию Высшего евразийского экономического совета. Помимо этого, Путин и Лукашенко обсудили актуальную международную и региональную проблематику.

На этой неделе Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Минске 26 июня.

Последний раз Путин и Лукашенко говорили по телефону 26 мая. Тогда Путин выразил Лукашенко признательность за содействие в организации 23—25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области обмена пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000», договоренность о котором была достигнута на переговорах в Стамбуле.

В конце апреля лидеры двух стран встретились в Волгограде и приняли участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помимо этого, Путин и Лукашенко выступили на итоговом пленарном заседании Международного форума «Великое наследие — общее будущее», организованного по инициативе Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Также Лукашенко участвовал в торжествах 9 мая на Красной площади в Москве, где прошел Парад Победы.

В марте Лукашенко приезжал в Россию на переговоры с Путиным. Они подписали ряд соглашений о сотрудничестве, президент Белоруссии также выступил в Совете Федерации.

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